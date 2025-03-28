Идея Путина сменить власть на Украине удивила даже США. Белый дом дал ответ

Виталий Сорокин Про конституцию и народ вспомнили? А когда недра к рукам прибирали, про неё забыли?😆

Александр Нефеденков Американцы если придут, их уже никто не посмеет прогнать. Для них не будет иметь значения, легитимная власть подписала на разбазаривание ресурсов Украины или нет. США чувствуют себя неприкосаемыми в этом мире.