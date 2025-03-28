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Идея Путина сменить власть на Украине удивила даже США. Белый дом дал ответ

Идея Путина сменить власть на Украине удивила даже США. Белый дом дал ответ

Власть на Украине определяется конституцией страны и ее народом. Так отреагировали в Белом доме на заявление президент Российской Федерации Владимира Путина относительно введения на Украине "временного управления под эгидой ООН", пишет Reuters "Представитель Совета национальной безопасности Белого дома, отвечая на вопрос относительно высказываний Путина о временной администрации, заявил, что система управления на Украине определяется ее конституцией и народом страны", — говорится в сообщении.

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Комментарии
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Виталий Сорокин
Про конституцию и народ вспомнили? А когда недра к рукам прибирали, про неё забыли?😆
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19 час.
Александр Нефеденков
Американцы если придут, их уже никто не посмеет прогнать. Для них не будет иметь значения, легитимная власть подписала на разбазаривание ресурсов Украины или нет. США чувствуют себя неприкосаемыми в этом мире.
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19 час.
ВМ
Владимир Моргунов
так, Эдуард, амеры они, что Доцент из известного к/ф-тут помню тут не помню...где им выгодно ссылаются на Конституцию, где нет-посылают все Конституции мира вместе взятые, в известном на Руси направлении !!
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4 час.
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