Церемония прощания с Анатолием Кашпировским пройдет 8 октября

Церемония прощания с Анатолием Кашпировским пройдет в четверг, 8 октября. Об этом сообщил ТАСС . О дате прощальной церемонии журналистам рассказали близкие психотерапевта.
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