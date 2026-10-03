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Церемония прощания с Анатолием Кашпировским пройдет 8 октября

Церемония прощания с Анатолием Кашпировским пройдет 8 октября

Церемония прощания с Анатолием Кашпировским пройдет в четверг, 8 октября. Об этом сообщил ТАСС . О дате прощальной церемонии журналистам рассказали близкие психотерапевта.

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