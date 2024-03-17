Теперь Россия имеет полное право требовать от Запада вернуть её золото Андрей Соколов На пленарной сессии ЕП в Страсбурге депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой поддержали требования Румынии о возвращении вывезенного в Россию в 1916-1917 годы румынского золота и исторических архивов, однако диалог на эту тему планируется возобновить тогда, «когда позволит региональная ситуация».
Кто кому должен?
Комментарии
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Александр Симаков
Не надо делать неверные посыслы. На основании Вашего "неверного посыла" у меня с логикой всё нормально.
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7 час.
Григорий Давидян
"7 февраля 1920 г. Колчак, верно отстаивавший интересы России, был расстрелян без суда на берегу притока Ангары речки Ушаковки." Колчак начала прошлого века это Нахальный начала нынешнего века. Разница в хозяевах - у Колчака хозяева сидели в Лондоне, а у Нахального - в Лэнгли. Где тут ложный посыл? То, что в кавычках - это цитата из текста статьи. А дальше идёт опровержение истинности этой цитаты.
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5 час.
Н
Наталья
А еще архивы аненербе пиндосы пусть вернут...не по статусу им они...
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3 час.
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