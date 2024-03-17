Кто кому должен?

Не надо делать неверные посыслы. На основании Вашего "неверного посыла" у меня с логикой всё нормально.

Григорий Давидян

"7 февраля 1920 г. Колчак, верно отстаивавший интересы России, был расстрелян без суда на берегу притока Ангары речки Ушаковки." Колчак начала прошлого века это Нахальный начала нынешнего века. Разница в хозяевах - у Колчака хозяева сидели в Лондоне, а у Нахального - в Лэнгли. Где тут ложный посыл? То, что в кавычках - это цитата из текста статьи. А дальше идёт опровержение истинности этой цитаты.