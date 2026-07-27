Военный корреспондент Дмитрий Невзоров награждён за заслуги перед Запорожской областью. С 2023 года он активно сотрудничает с добровольческим отрядом «БАРС», укрепляя обороноспособность региона в условиях проведения специальной военной операции.
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