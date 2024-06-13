Эксперт оценил последствия введения санкций против Мосбиржи

В результате введения западных рестрикций в отношении Московской биржи торги российскими ценными бумагами останутся в прежнем виде, однако прекращение проведения торгов долларом и евро может привести к повышенной волатильности валютных курсов.
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