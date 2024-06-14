Саммит «Большой семерки»: Зеленский и «хромые утки» под лупой мировых лидеров Юлия ЧелкановаПо замыслу организаторов, саммит «Большой семерки» в этот раз стал площадкой для обсуждения вопросов, касающихся Украины, с президентом Владимиром Зеленским в главной роли.