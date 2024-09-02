Людей эвакуировали ночью из многоквартирного дома в Петрозаводске

Запах газа переполошил жильцов дома на Ключевой Сегодня ночью в 00:32 на пульт пожарно-спасательного службы Петрозаводска стали поступать звонки от жильцов двухэтажного деревянного жилого дома на улице Ключевой.
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