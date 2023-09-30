Врач из Новосибирска предупредил об опасности гниющего картофеля

Случай гибели людей из-за гнилого картофеля регистрируют в России ежегодно.Новосибирский врач-терапевт, кардиолог, главный врач медицинского центра "Блеск" Олег Пидгайный рассказал об опасности гниющего картофеля для организма человека.
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