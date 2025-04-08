Госавтоинспекция Казани напомнила о штрафах для подростков за вождение мотоциклов и скутеров

За вождение скутера или мопеда несовершеннолетними предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом напоминает начальник отделения пропаганды БДД отдела Госавтоинспекции Казани майор полиции Алия Валиева.
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