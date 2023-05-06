6 мая в Архангельской области будет прохладно

В субботу в областном центре — облачно с прояснениями.Как сообщает Северное УГМС, в регионе возможны местами небольшие, в южной половине области небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь).
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