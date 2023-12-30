В Рязанской области сотрудники органов внутренних дел и общественники проводят праздничные мероприятия в рамках акции «Полицейский Дед Мороз»

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский», представители общественности и ветераны органов внутренних дел посетили Елатомский детский дом-интернат и Елатомскую специальную школу-интернат для детей-сирот.
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