Жизнь на освобожденных территориях 5 августа (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Таврия. Новости Херсонской области» 14:03 В Донецке и Луганске внедряют московский городской стандарт В Донецке и Луганске при поддержке столицы России, ремонтируются жилые дома, школы, детские сады, обновляются улицы, мосты, парки и скверы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии