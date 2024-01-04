Forbes: Богатые граждане смогут купить свободу от мобилизации в Украине

Богатые смогут официально откупиться от мобилизации. Украинские власти рассматривают освобождение от мобилизации (бронирование) военнообязанных, которые получают большую зарплату.
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