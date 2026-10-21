За неделю ремонтные бригады Мособлводоканала ликвидировали 233 тампонады на канализационных сетях. Для восстановления движения сточных вод специалисты используют каналопромывочные и илососные машины, которые разрушают плотные отложения и удаляют скопившийся мусор.