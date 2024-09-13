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Чипсы Cheetos уничтожили легендарные Карлсбадские пещеры в нацпарке штата Нью-Мексико

Чипсы Cheetos уничтожили легендарные Карлсбадские пещеры в нацпарке штата Нью-Мексико

Из-за пачки снеков одно из нацдостояний США превратилось в ядовитую ловушку для сотен животных. Вкратце: у одного из туристов в ущелье упала упаковка, он никому об этом не сказал и ушёл.

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