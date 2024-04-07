Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Ма Инцзю посетил Сианьский филиал Китайского государственного архива публикаций и культуры

Сиань, 7 апреля /Синьхуа/ -- В субботу бывший председатель партии Гоминьдан Ма Инцзю во главе делегации тайваньских молодых людей посетил Сианьский филиал Китайского государственного архива публикаций и культуры, который расположен в городе Сиань /адм.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх