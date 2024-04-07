Ма Инцзю посетил Сианьский филиал Китайского государственного архива публикаций и культуры

Сиань, 7 апреля /Синьхуа/ -- В субботу бывший председатель партии Гоминьдан Ма Инцзю во главе делегации тайваньских молодых людей посетил Сианьский филиал Китайского государственного архива публикаций и культуры, который расположен в городе Сиань /адм.
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