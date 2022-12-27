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«Олимпиакос» выиграл все матчи чемпионата, Кубка и Суперкубка Греции в 2022 году

«Олимпиакос» отметился историческим достижением, выиграв все 37 матчей национальных турниров в 2022 году.

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