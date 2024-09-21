Политическая полемика вокруг Крыма: польский МИД и ответ России Ольга Вайленко20 сентября 2024 года председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов дал резкий комментарий относительно идеи министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о передаче Крыма под мандат ООН.