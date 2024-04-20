Politico узнала о намерении США направить на Украину еще больше военных советников

США рассматривают возможность отправки дополнительной группы военных советников в американское посольство в Киеве, что является последней демонстрацией американской приверженности Украине, поскольку Россия набирает обороты в двухлетнем конфликте, пишет газета Politico 20 апреля.
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