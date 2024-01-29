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У кроссовера Duster появилась версия для «тяжелого» бездорожья 

Компания Dacia сменила поколение своего популярного кроссовера в прошлом году, но в качестве отправной точки для офф-роад модификации этой модели тюнинг отдел компании Carpoint выбрал не новую генерацию машины, а ее второе поколение.

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