Жога и Текслер посетили производственную площадку ядерного центра в Снежинске

Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Снежинске посетили градообразующее предприятие РФЯЦ—ВНИИТФ, где побывали на производственных площадках ядерного центра и ознакомились с перспективными разработками.