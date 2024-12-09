Жога и Текслер посетили производственную площадку ядерного центра в Снежинске

Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Снежинске посетили градообразующее предприятие РФЯЦ—ВНИИТФ, где побывали на производственных площадках ядерного центра и ознакомились с перспективными разработками.
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