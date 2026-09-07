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Иркутск Сегодня

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Сотрудники Ангарского завода полимеров награждены в преддверии дня работников нефтяной и газовой промышленности

Более 100 работников Ангарского завода полимеров получили награды и благодарности в преддверии профессионального праздника — Дня работников нефтяной и газовой промышленности за многолетний добросовестный труд и достойный вклад в развитие предприятия.

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