Сотрудники Ангарского завода полимеров награждены в преддверии дня работников нефтяной и газовой промышленности

Более 100 работников Ангарского завода полимеров получили награды и благодарности в преддверии профессионального праздника — Дня работников нефтяной и газовой промышленности за многолетний добросовестный труд и достойный вклад в развитие предприятия.
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