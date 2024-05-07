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Актриса Волкова опровергла слухи о «похоронах» Николая Петровича из «Ворониных»

Актриса Волкова опровергла слухи о «похоронах» Николая Петровича из «Ворониных»

Известная актриса Екатерина Волкова, сыгравшая одну из главных ролей в популярном телевизионном сериале «Воронины», опровергла слухи о том, что в новом проекте «Костя-Вера» будет сразу же похоронная сцена, посвященной герою, которого играл покойный Борис Клюев.

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