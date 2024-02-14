Победы «Реала» и «Сити», Ротенберг снова недоволен, Овечкин и Малкин о бане России, регламент КПК, «Барсе» интересен Тухель, Степанова отыграла 52 секунды в эстафете и другие новости

Лена Мисько

В Госдуме прокомментировали приговор Промеса🔥 Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на решение суда, приговорившего (https://bombardir.ru/news/722700-sud-prigovoril-promesa-k-tyuremnomu-zaklyucheniyu) Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков. «Для начала нужно понять, насколько амстердамский суд является авторитетным в сегодняшних условиях. Может быть, в обычной жизни, еще года два или три назад, этот инцидент рассматривался бы совсем по-другому. Но сейчас, когда на Западе судят прежде всего по политическим мотивам, из-за того, что паспорт не того цвета, позиция или вера не та, нужно относиться ко всему этому внимательнее. Думаю, сейчас юристы и руководство «Спартака» внимательно рассмотрят суть проблемы, поговорят с самим игроком и только после этого вынесут свой вердикт. Нужно очень внимательно относиться к приговорам судов, находящихся в недружественных странах. Их решения могут быть необоснованными».