1. В Лиге чемпионов во вторник обошлось без сенсаций. «Реал» обыграл «Лейпциг» на выезде благодаря голу Браима Диаса (1:0), а «Манчестер Сити» разобрался в гостях с «Копенгагеном» (3:1) при 1+2 от Кевина де Брюйне.
Победы «Реала» и «Сити», Ротенберг снова недоволен, Овечкин и Малкин о бане России, регламент КПК, «Барсе» интересен Тухель, Степанова отыграла 52 секунды в эстафете и другие новости
Комментарии
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Лена Мисько
Выводов по этому Кубку глобальных делать не нужно, понравился Зорин ...хорошо , что его оставляют ) Угальде -техничен и хорошо на мяче- прямой конкурент Соболеву) Готовимся к Питеру
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7 час.
Лена Мисько
В Госдуме прокомментировали приговор Промеса🔥 Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на решение суда, приговорившего (https://bombardir.ru/news/722700-sud-prigovoril-promesa-k-tyuremnomu-zaklyucheniyu) Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков. «Для начала нужно понять, насколько амстердамский суд является авторитетным в сегодняшних условиях. Может быть, в обычной жизни, еще года два или три назад, этот инцидент рассматривался бы совсем по-другому. Но сейчас, когда на Западе судят прежде всего по политическим мотивам, из-за того, что паспорт не того цвета, позиция или вера не та, нужно относиться ко всему этому внимательнее. Думаю, сейчас юристы и руководство «Спартака» внимательно рассмотрят суть проблемы, поговорят с самим игроком и только после этого вынесут свой вердикт. Нужно очень внимательно относиться к приговорам судов, находящихся в недружественных странах. Их решения могут быть необоснованными».
⚡ Суд приговорил Промеса к тюремному заключению - Новости Футбола - BOMBARDIR
bombardir
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7 час.
Лена Мисько
🏆 Квинси Промес в такой важный день, когда казалось что волнение будет перехлестывать, вышел и доказал: ❤️ Нашего Антона мы не отдадим, сажайте кого нибудь другого #freeПромес
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7 час.
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