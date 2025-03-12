Мирра Андреева об 1/4 ИУ против украинки Свитолиной: «Постараюсь подготовиться так же, как и к любому другому матчу, для меня ничего не изменится»

В четвертьфинале в Индиан-Уэллс 17-летняя россиянка встретится с Элиной Свитолиной. «Конечно, это нелегко, но я уже сыграла четыре или пять матчей против украинок (пять матчей в карьере, в том числе три против Даяны Ястремской; со Свитолиной встретится впервые – Спортс’’).