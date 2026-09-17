Yttrium Emerges As Resource War Flashpoint As Beijing Squeezes Western Supply Chains China is using its top supplier position in yttrium, a silvery metal used in heat-resistant ceramic coatings for jet engines and power turbine blades, as well as in electronics and optics, to pressure the Trump administration.
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