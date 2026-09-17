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Zero Hedge

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Yttrium Emerges As Resource War Flashpoint As Beijing Squeezes Western Supply Chains

Yttrium Emerges As Resource War Flashpoint As Beijing Squeezes Western Supply Chains

Yttrium Emerges As Resource War Flashpoint As Beijing Squeezes Western Supply Chains China is using its top supplier position in yttrium, a silvery metal used in heat-resistant ceramic coatings for jet engines and power turbine blades, as well as in electronics and optics, to pressure the Trump administration.

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