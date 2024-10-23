СССР-Россия
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СССР-Россия

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  • Надежда
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Россия стала богаче на 5 трлн — США не до смеха от сюрприза Путина

Ситуация в России на фоне западных санкций удивляет мировое сообщество. Такими данными поделились политические аналитики из Китая.

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Комментарии
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Надежда
&quot;«Россия показала, что потеря западных рынков не фатальна», — считают в Китае.&quot; А что вы так боитесь их потерять и сидите на 2 стульях?
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15 час.
Христос Второй
России и странам БРИКС необходимо в срочном порядке создать новую платежную единую систему , которая потопит доллар .
Ответить
5 час.
Надежда
Самое интересное, что Э.Набиулиной не понравилась символическая купюра БРИКС, с чего бы это? 🤔
Ответить
4 час.

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