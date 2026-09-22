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За свободой и в день рождения: где в Барнауле прыгнуть с парашютом

За свободой и в день рождения: где в Барнауле прыгнуть с парашютом

Корреспондент amic.ru рассказала, как отпраздновала именины на высоте 900 метров В глубине души прыгнуть с парашютом хотел бы каждый, но часто страх побеждает мечты о небе.

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