За свободой и в день рождения: где в Барнауле прыгнуть с парашютом

Корреспондент amic.ru рассказала, как отпраздновала именины на высоте 900 метров В глубине души прыгнуть с парашютом хотел бы каждый, но часто страх побеждает мечты о небе.
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