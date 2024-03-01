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Арестованный в США россиянин Марченко признался в контрабанде микроэлектроники

Арестованный в США россиянин Марченко признался в контрабанде микроэлектроники

Global Look Press/Harald Tittel/dpa Россиянин Максим Марченко, арестованный США по подозрению в нарушении антироссийских санкций, признал себя виновным в контрабанде в Россию микроэлектроники двойного назначения.

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