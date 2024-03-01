Арестованный в США россиянин Марченко признался в контрабанде микроэлектроники

Global Look Press/Harald Tittel/dpa Россиянин Максим Марченко, арестованный США по подозрению в нарушении антироссийских санкций, признал себя виновным в контрабанде в Россию микроэлектроники двойного назначения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии