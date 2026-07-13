Рынок лизинга стабилизировался после двух лет падения

Число переданных предметов лизинга в России за первое полугодие 2026 года выросло на 6% относительно того же периода прошлого года – до 201 тысяч штук, следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА», подготовленного на базе данных Федресурса (есть у Frank Media).