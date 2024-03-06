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Добрый Мир

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Тоскуя по Берлину

Тоскуя по Берлину

2 дня назад 2,4K прочитали Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Европейские политики один за одним теряют власть в ЕС - Марк Рютте (Нидерланды), Эдуард Хегер (Словакия), Борис Джонсон и Лиз Трасс (Великобритания), Марио Драги (Италия), Кирилл Петков (Болгария), Матеуш Моравецкий (Польша) и многие другие.

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