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В Вилегодском округе продолжают восстанавливать храм XVII века

В Вилегодском округе продолжают восстанавливать храм XVII века

В Вилегодском округе продолжается реставрация храма Одигитрии в Христофоровой пустыни: восстановление объединяет добровольцев со всей страныВ Христофоровой пустыни Вилегодского округа продолжается реставрация храма иконы Божией Матери Одигитрии — объекта культурного наследия регионального значения.

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