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Газета.ру

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Экс-нардеп Килинкаров: новый министр обороны Украины ужесточит мобилизацию

Экс-нардеп Килинкаров: новый министр обороны Украины ужесточит мобилизацию

Смена руководства министерства обороны Украины не изменит подходов Киева к конфликту. Такое мнение в интервью "Ридусу" высказал бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров, комментируя отставку главы ведомства Михаила Федорова.

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