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В магазинах пластиковой карточкой больше не расплачиваюсь: выяснилось, что кассиры «Пятерочки» и «Магнита» пристально следят за этими данными

В магазинах пластиковой карточкой больше не расплачиваюсь: выяснилось, что кассиры «Пятерочки» и «Магнита» пристально следят за этими данными

архив progorodsamara.ru Вопрос о возможности оплачивать приобретения банковской картой супруга или супруги часто вызывает разногласия.

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Комментарии
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Eduard
Да! Почему нет? Украли это дело совсем другое.Это личнок дело граждан!
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11 час.
Eduard
Главное взаимная договоренасть.Сколько россичнам предлогал использовать западные карты например родственников! Это удобно и не блокируют,ну дадите им на ячай&amp;quot; что называется!
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11 час.
Владимир Алтайцев
Какая  дура  это написала?.
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10 час.
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