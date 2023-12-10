Брокер «Ньютон Инвестиции» может перевести заблокированные на СПБ Бирже ИЦБ в другой депозитарий

Брокер «Ньютон Инвестиции» намерен перевести заблокированные на СПБ Бирже (депозитарием выступает СПБ Банк) ценные бумаги в другой депозитарий, говорится в новой редакции условий осуществления депозитарной деятельности.
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