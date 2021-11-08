Стимулирование экономики Японии превысит 265 млрд. долларов – Kyodo

Правительство Японии обдумывает пакет экономических стимулов на сумму более 30 триллионов иен (265 миллиардов долларов), чтобы облегчить обществу боль, вызванную пандемией коронавируса, сообщает ReuteПравительство Японии обдумывает пакет экономических стимулов на сумму более 30 триллионов иен (265 миллиардов долларов), чтобы облегчить обществу боль, вызванную пандемией коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на статью, опубликованную Kyodo News поздно в воскресенье.