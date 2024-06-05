Экономист оценил ограничения доступа РФ к продовольственной программе ООН

Ограничения в допуске компаний из РФ к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН приведут к негативным последствиям, считает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.
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