Арсений Бородин раскритиковал участницу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг»

Узнали, как прошли съемки второго выпуска третьего сезона шоу. Арсений Бородин предоставлено Пресс-службой24 июля в 21:30 на телеканале «Россия» — второй выпуск вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг».
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