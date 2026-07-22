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Арсений Бородин раскритиковал участницу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг»

Арсений Бородин раскритиковал участницу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг»

Узнали, как прошли съемки второго выпуска третьего сезона шоу. Арсений Бородин предоставлено Пресс-службой24 июля в 21:30 на телеканале «Россия» — второй выпуск вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг».

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