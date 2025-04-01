Картофель в России может подешеветь к июлю. Об этом «Известиям» 1 апреля рассказал экс-замминистра сельского хозяйства, доктор экономических наук Леонид Холод, комментируя рост цен на овощ, который с начала этого года подорожал уже на 24%.
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