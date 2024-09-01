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Царьград

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В США выразили недоверие Украине после уничтожения F-16 - NYT

В США выразили недоверие Украине после уничтожения F-16 - NYT

В США не поверили в заверения Киева по крушению F-16. "Два высокопоставленных военных США заявили, что дружественный огонь, вероятно, не был причиной крушения F-16", - пишет NYT.

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