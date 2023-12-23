"Экспорт русского языка". В АлтГУ открыли цифровую студию для иностранных студентов

Новое образовательное пространство будет работать и для местных студентов, а также преподавателей и школьников В последние десять лет Алтайский государственный университет активно развивает международное направление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии