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"Экспорт русского языка". В АлтГУ открыли цифровую студию для иностранных студентов

"Экспорт русского языка". В АлтГУ открыли цифровую студию для иностранных студентов

Новое образовательное пространство будет работать и для местных студентов, а также преподавателей и школьников В последние десять лет Алтайский государственный университет активно развивает международное направление.

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