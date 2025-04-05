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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Севастополь стал площадкой для проведения Семейного чемпионата по оказанию помощи первой помощи

В этом году Севастополь стал основной площадкой для проведения Семейного чемпионата по оказанию первой помощи и дал старт Всероссийскому проекту «Первая помощь» Движения Первых и Российского Красного Креста.

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