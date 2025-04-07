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Нижегородская правда

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Более 1,4 млн нижегородцев охвачено мероприятиями по повышению финансовой грамотности

Более 1,4 млн нижегородцев охвачено мероприятиями по повышению финансовой грамотности

Более 1,4 млн нижегородцев охвачено мероприятиями по повышению финансовой грамотности и культуры. Планы по увеличению охвата и конкретные мероприятия в Нижегородской области, которая является победителем Всероссийского конкурса «Столица финансовой культуры», обсудил координационный совет под сопредседательством заместителя губернатора Егора Полякова и начальника Волго-Вятского ГУ Банка России Ларисы Павловой 4 апреля 2025 года.

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