Более 1,4 млн нижегородцев охвачено мероприятиями по повышению финансовой грамотности и культуры. Планы по увеличению охвата и конкретные мероприятия в Нижегородской области, которая является победителем Всероссийского конкурса «Столица финансовой культуры», обсудил координационный совет под сопредседательством заместителя губернатора Егора Полякова и начальника Волго-Вятского ГУ Банка России Ларисы Павловой 4 апреля 2025 года.