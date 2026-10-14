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Виктория Бекхэм накрывает на стол: дизайнер выпустила первую коллекцию для дома

Виктория Бекхэм накрывает на стол: дизайнер выпустила первую коллекцию для дома

Виктория Бекхэм переносит свой стиль из гардероба в интерьер. Дизайнер представила Serving Style — первую коллекцию посуды и предметов для сервировки, созданную совместно с немецкой компанией Westwing.

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