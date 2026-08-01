Яна Рудковская, Наиля Аскер-заде, Алёна Бердова посетили концерт Димы Билана в Москве. Гостями шоу также стали звезда "Натальной карты" Олеся Иванченко, которая недавно вышла замуж, и Роман Костомаров с женой Оксаной Домниной и их дочерью.