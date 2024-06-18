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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роналду – лучший по ударам в матче с Чехией (5). У него 100% точных передач – 22 из 22

Во вторник сборная Португалии обыграла Чехию (2:1) в матче группового этапа Евро-2024. 39-летний португальский нападающий «Аль-Насра» стал лучшим в матче по ударам (5) и разделил первое место по пасам под удар (2).

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