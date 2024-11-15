Глава МЧС Куренков: Россия будет наращивать объемы гуманитарной помощи Кубе

РФ стремится к укреплению отношений чрезвычайных ведомств Россия будет наращивать объёмы гуманитарной помощи Кубе, рассказал глава МЧС РФ Александр Куренков на встрече с генералом армии Раулем Кастро, говорится в телеграм-канале российского министерства.
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