Звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой сыграла вторую свадьбу в Италии

Аня-Тейлор Джой и Малкольм МакРей фото: соцсети Актриса Аня Тейлор-Джой, известная своими ролями в таких кинокартинах, как «Ход королевы», «Сплит», «Ведьмак», прошлым летом сыграла тайную свадьбу в Америке с музыкантом Малкольмом МакРеем.
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