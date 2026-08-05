В сети считают, что основатель "любимого бренда зумеров" Marcelo Miracles Марк Родовский может сесть в тюрьму из-за своего бизнеса

В сети считают, что основатель "любимого бренда зумеров" Marcelo Miracles Марк Родовский, который недавно рассказал о тяжёлых временах в компании в связи с кризисом на рынке, может сесть в тюрьму из-за своего бизнеса.
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