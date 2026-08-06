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Газета.ру

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Врач Фролова: пластыри с магнитными шариками могут не дать ожидаемый эффект

Врач Фролова: пластыри с магнитными шариками могут не дать ожидаемый эффект

Пластыри с магнитными или металлическими шариками, которые некоторые приклеивают на ухо для похудения, улучшения сна и облегчения головной боли, сами по себе не представляют серьезной опасности для здоровья.

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