Врач Фролова: пластыри с магнитными шариками могут не дать ожидаемый эффект

Пластыри с магнитными или металлическими шариками, которые некоторые приклеивают на ухо для похудения, улучшения сна и облегчения головной боли, сами по себе не представляют серьезной опасности для здоровья.
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